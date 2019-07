Il teorema di Salvini è un bluff: le Ong non hanno rapporti con i trafficanti (ma ormai ci siete cascati)

Ahi ahi, Luigi Patronaggio viene ascoltato dalle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera e di colpo si sbriciola tutta la propaganda del governo sulle Ong e sui presunti accordi con i trafficanti. Non ha usato mezzi termini il procuratore di Agrigento (finito sotto scorta per avere osato provare a indagare il capitano Salvini, tanto per dare l’idea del momento storico che stiamo vivendo): ha escluso categoricamente che da qualsiasi indagine siano emersi contatti preventivi tra i trafficanti libici e membri delle Ong che giustifichino qualsiasi ipotesi di soccorsi in mare concordati. E non è tutto qui, Patronaggio ha anche detto ciò che scriviamo da mesi ovvero che gli sbarchi delle tanto temute Ong “sono una porzione assolutamente minore e per quanto riguarda quest'anno sono statisticamente insignificanti”.

Chissà che faccia hanno fatto Salvini e Di Maio che sulla demonizzazione delle Ong hanno costruito tutta la disumana retorica che ha aizzato come cani arrabbiati molti dei loro elettori, convinti davvero che una giovane comandante tedesca possa assurgere al ruolo di importatrice di stranieri in numero talmente consistente da mettere in pericolo l’Italia. Chissà che ne dice Salvini che, al solito, ha sventolato le parole del magistrato proprio sul caso Sea Watch quando gli tornavano utili dimenticando che quello stesso Patronaggio avrebbe voluto processarlo ma il prode ministro dell’interno si è rifugiato dietro all’immunità parlamentare, servilmente sorretto dai suoi alleati pentastellati.