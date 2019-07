Altro che fuochi d’artificio: per festeggiare il 4 luglio in Alaska buttano camion e automobili da una scarpata

Il quattro luglio? “Per noi è il giorno delle F: Freedom, Family, Faith, Good Food and Fun”. Così esordisce questo video sui festeggiamenti del Giorno dell’Indipendenza americano in Alaska. Libertà, famiglia, fede, buon cibo e divertimento. Manca però una sesta “f”: Fireworks. Se nel resto degli Usa questa giornata si celebra sparando in aria una montagna di fuochi d’artificio, in Alaska, a causa dell’assenza di buio in estate (cosa normale per i Paesi nordici), serve inventarsi altre forme di divertimento. E nel villaggio di Glacier View hanno pensato di farlo buttando automobili giù da una scarpata.

Una tradizione piuttosto recente ma che ha preso subito piede. Gli abitanti della cittadina si radunano a qualche centinaio di metri più in basso e guardano lo spettacolo. Nel video è tutto un “Awesome”, “So fun”, “Fantastic” e si può immaginare che, visto che si tratta dell’unica attrazione annuale, sia davvero sentita.