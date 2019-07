La nuova sfida del web? È la #BottleCapChallenge, ma pochi riusciranno a superarla

Poche cose come Internet ci permettono, ogni giorno, di verificare la stupidità dell’essere umano. Dopo la Ice Bucket Challenge, almeno coperta da un sottile velo di altruismo, è stato il momento dello scontro “tide pods”, in cui i concorrenti si sfidavano a mangiare detersivo (sì, avete letto bene). Tutte cose stupide e alla portata di tutti. Ora il livello dell’asticella si alza: non per intelligenza, ma per difficoltà, perché la #BottleCapChallenge, la nuova moda dell’estate, richiede il non comune talento di stappare una bottiglia con un calcio.

Lo sa fare, tra i pochi, l’attore e sportivo inglese Jason Statham, come dimostra in questo video.