Padri e nonni, gli spaventati d'italia: così la TV ha creato un esercito di fifoni

Insomma, in gran parte d’Europa l’insicurezza è cosa da poveri, in Italia è un po’ per tutti. Da un lato potremmo interpretarla come un fatto positivo, nel nostro Paese non ci sono ghetti come quelli che popolano alcune grandi città francesi, tedesche, inglesi, belghe, olandesi, e che dividono in modo netto segmenti di società in uno stato di deprivazione da quelli più ricchi, in cui l’integrazione degli stranieri è lacunosa. Secondo le statistiche siamo pur sempre in una situazione di maggiore insicurezza della media europea, è significativo il fatto che questa appaia così pervasiva, non relegata alle situazioni di marginalità. Non possiamo, soprattutto, illuderci che alleviando la povertà diminuiremo la percezione della criminalità se già ora chi sta bene si sente tanto insicuro come chi è povero.

Si tratta di un fenomeno recente, emerso dal 2011 in poi. In precedenza la differenza tra le segnalazioni di crimini fatte dai poveri e quelle dei non poveri era analoga a quella di altri Paesi. Poi è crollata, mentre per esempio la Spagna ha seguito un andamento inverso. Vuol dire che nel corso del tempo è diminuita di più l’insicurezza dei più poveri che quella della classe media e ricca, tanto che in alcuni anni quest’ultima riferiva di assistere o temere cmini nella propria area più di coloro che erano al di sotto della soglia di povertà.