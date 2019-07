C’è un Italia che prende i voti e un’Italia che governa. Ci sono proposte e idee che trovano consenso elettorale, e politiche che vengono applicate che le disattendono in modo abbastanza clamoroso. Ci sono le dirette social di Salvini e Di Maio che annunciano la guerra all’austerità, e poi ci sono Conte e Tria che tagliano 7 miliardi e rotti in tutta tranquillità e che promettono una manovra 2020 che sterlizzerà l’aumento dell’Iva con ulteriori tagli, alla spesa e agli incentivi fiscali, per 23 miliardi. In totale, 30 miliardi in pochi mesi, esattamente quanto il Salva Italia di Mario Monti. Abbastanza per far scendere lo spread sotto quota 200.

L’austerità sono loro, insomma. Con buona pace di Di Maio che annuncia battaglie contro Von Der Leyen e Lagarde, se proveranno a non farci spendere i nostri soldi e non rimetteranno a noi i nostri debiti. Ed è curioso che lo faccia mentre il suo stesso governo fa marcia indietro sulla manovra passata e pure su quella futura, per evitare una procedura d’infrazione fino a ieri sbeffeggiata con tutti i me ne frego del repertorio dai due vicepremier, salvo poi (giustamente) farsela sotto al pensiero di 200 miliardi in meno in dieci anni, e qualche problemino in più a rifinanziare il debito sui mercati.