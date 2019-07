Nomine Ue, i Verdi rimangono senza poltrone e provano a far saltare la Von Der Leyen

Il grande risultato dei verdi non è mai stato nei numeri complessivi. L’aumento è stato minimo dal 7 al 9% dei seggi. Ma aveva sorpreso il boom dopo anni in cui erano crollati nei sondaggi. Il risultato inaspettato del Die Grünen, arrivato secondo in Germania, il terzo posto per Le Verts, in Francia avevano fatto sperare per una svolta ancora più verde, di una istituzione. al 13 e l’onda dei movimenti del friday for future influenzati da Greta Thunberg aveva fatto pensare a un cambiamento epocale. La storia non stava voltando pagina, si erano solo incollati dei fogli tra loro. Certo, i Verdi hanno conquistato molti giovani del Centro e Nord europa e hanno attirato anche una buona parte degli elettori della sinistra estrema europea. Purtroppo per loro ne hanno anche ereditato l’irrilevanza politica. Certo, il Parlamento europeo ha già fatto molto per l'ambiente, ma in molti chiedevano un cambio di passo. Chi porterà avanti quella agenda?

I Verdi hanno un'ultima carta da giocare. Lo faranno tra due settimane, quando il Parlamento europeo dovrà ratificare la nomina di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea. Servono 376 voti e al momento non esiste una maggioranza sicura per la ministra della difesa tedesca. La prova l'abbiamo avuta ieri con il voto su Sassoli, eletto con 345 voti da socialisti, popolari e liberali. Ma il partito socialdemocratico tedesco e l'ala orientale del Partito popolare europeo non hanno appoggiato per l'italiano e promettono di votare contro Ursula. Mancano almeno 29 voti, e potrebbero essere molti di più. Meno dell'80% dei tre eurogruppi ha votato per il candidato concordato. Una buona parte di europarlamentari si è stupita per la decisione del Consiglio europeo di ignorare i candidati presentati dal Parlamento europeo.

Lo ha chiarito l'olandese Bas Eickhout, candidato di punta dei Verdi alle elezioni europee «Questa è la vecchia Europa: un accordo con candidati secondari che emergono per compiacere i leader nazionali di Germania, Francia e Spagna. Non è il cambiamento promesso agli elettori europei. Il Parlamento europeo non dovrebbe assecondarlo». I Verdi si preparano al trappolone per far saltare l'accordo. La loro speranza è affossare la Von der Leyen per poi rinegoziare tutto da capo. Con un voto contrario del Parlamento europeo i 28 leader Ue sarebbero costretti a presentare un altro nome. Una missione non così impossibile, ed è l'unico modo per loro di non rimanere fuori dai giochi nei prossimi cinque anni. Ma la sensazione è che Von der Leyen troverà i voti necessari pescando dagli eurodeputati conservatori e riformisti (Ecr) di Polonia e Italia, pronti a dare una mano per non far saltare tutto.