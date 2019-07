Chaplin partecipò a una gara di imitatori di Chaplin e fu sconfitto. Ma è una storia vera?

Racconta la leggenda che, un giorno, il celebre attore di origini inglesi Charlie Chaplin avesse partecipato, quasi per gioco, a una gara di imitatori di Charlie Chaplin. Non andò tanto bene, visto che si classificò ventesimo.

L’aneddoto è noto, ma sulla sua veridicità ci sono molti dubbi. La sua prima attestazione scritta va cercata in un articolo apparso sul The Straits Times di Singapore, nell’agosto del 1920. Riportava una storiella “destinata ad avere successo” raccontata da “Lord Desborough, che partecipava alla cena del club Anglosassone”. A lui era stata detta dalla moglie, Lady Desborough, alla quale era stata riferita, a sua volta, dall’attrice canadese Mary Pickford, che conosceva benissimo Charlie Chaplin. Un telefono senza fili transatlantico. Secondo la versione di Lord Desborough, Chaplin avrebbe partecipato “senza il suo celebre baffo e privo dei suoi stivali”. Un errore che lo ha piazzato in fondo alla classifica.

Eppure, sempre nel 1920, sul Poverty Bay Herald, giornale neozelandese, appare la stessa storia, con una minima variazione: il posizionamento di Chaplin, che “entrò in gara con un nome finto e impersonò se stesso. Ma non vinse: arrivò 27esimo”.

Dettagli, penseranno i lettori. In un mondo così poco collegato (ma neanche scollegatissimo) come quello dell’epoca, una imprecisione del genere appare trascurabile. Eppure, chi cercasse di fare chiarezza, si scontrerebbe di fronte a un muro: il primo e unico a riferire questa storia è proprio Lord Desborough. Come ha dichiarato l’Association Chaplin, interrogati sulla questione, l’aneddoto potrebbe essere una invenzione.

Oppure, chi lo sa, essere vero.