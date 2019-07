Demografia, immigrazione, sviluppo? Sono problemi che vanno affrontati insieme

Il leader dei senatori progressisti Chuck Schumer mostrando in aula la fotografia scattata sulla frontiera tra il Messico e gli Usa che ritrae un padre con la figlia di due anni affogati nel Rio Grande nel tentativo di raggiungere il suolo americano ha chiesto: "come fa il presidente a non capire che questi sono esseri umani che fuggono dalla violenza e dalla persecuzione, che sono pronti a intraprendere un viaggio rischioso, a volte mortale, in cerca di una vita migliore?".

Che Trump abbia ribattuto: "quello che ho visto mi fa orrore. Ma i responsabili sono i democratici non io" è cronaca. E non è su questo che voglio soffermarmi anche perché se lo facessi contribuirei ad alimentare quel vespaio che è la cronaca di questo ultimo periodo, che sciama di accusa in accusa rimettendo ad altri la propria responsabilità, in un assordante rumore che soverchia e nasconde il nocciolo della questione. Io voglio invece riportare la tua attenzione su un piano più alto e nobile per finalità e spessore: quello delle idee. Una dimensione in cui tutti siamo capaci di capirci quando facciamo parlare cuore, anima e cervello. La dimensione presente in ogni lingua del mondo, quella “umana”.

Davvero come essere umano pensi che misure locali di contenimento siano soluzioni organizzative adeguate a farci trovare preparati al futuro che ci sta inondando con tutta la sua potente liquidità? Davvero come essere umano vuoi continuare a credere che un muro edificato per tenere fuori dal tuo sguardo violenze, privazioni, fame, disperazione, automaticamente le elimini? O che non siano un tuo problema? O peggio, che all’improvviso non possa succedere a te di essere dalla parte del muro sbagliata?