Ecomafia, Legambiente contro il governo: “Lega e Cinque Stelle sono amici degli abusivi”

Ma non c’è solo il condono di Ischia a sollevare le denunce di Legambiente. Che mette in evidenza le criticità di un altro provvedimento bandiera dei gialloverdi, ovvero il decreto “sblocca cantieri”, uno dei cavalli di battaglia del ministro dell’Interno Matteo Salvini, finalizzato – come da annunci – a facilitare il meccanismo degli appalti. E qui in ballo ci sono molti soldi: nel 2018 sono stati appaltati nel settore pubblico lavori per 140 miliardi. Un bottino molto appetibile per le mafie, tanto che non sorprende affatto che le prefetture abbiano emesso nello stesso periodo ben 573 interdittive antimafia.

Tre articoli contenuti nel codice dei contratti pubblici vengono ora sospesi per due anni, mentre altri vengono modificati in un’ottica di allargamento delle maglie, «per la felicità di molti operatori, compresi quelli criminali», dicono da Legmabiente. Tra i tanti interventi critici, segnalati anche dal presidente dell’Anac Raffaele Cantone nella relazione annuale dell’Anticorruzione, c’è il via libera al criterio del minor prezzo per gli appalti sotto i 5 milioni – che sono circa il 90% del totale – con la sola esclusione delle offerte anomale; l’innalzamento della soglia per i subappalti dell’intera opera cantierabile dal 30 al 40%; e la sospensione fino al 20 dicembre 2020 dell’obbligo, per i comuni non capoluogo, di fare gare attraverso le stazioni appaltanti.

Il rischio, dicono, è che «questo provvedimento nella sua interezza si trasformi in un assist per il mercato della corruzione e per le infiltrazioni mafiose nei circuiti degli appalti e subappalti. A parere nostro, si tratta di scelte che, non solo non avranno effetti concreti sul rilancio delle opere bloccate, ma, soprattutto, spostano pericolosamente le lancette dell’orologio indietro di almeno un decennio».