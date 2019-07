Tragicommedia Grecia: vincerà le elezioni chi l'ha fatta fallire (e andrà a casa Tsipras, che l’ha salvata)

Hanno truccato per anni i conti pubblici, elargendo baby pensioni, quattordicesime, quindicesime e assumendo nella pubblica amministrazione mandrie di parenti e amici. E ora, dopo soli quattro anni di purgatorio, rischiano di tornare al potere. Ma giurano di non farlo più. Domenica si voterà in Grecia per la sesta volta dieci anni e il favorito è Nea Dimokratia, il partito che ha portato al quasi fallimento il Paese facendo credere ai suoi abitanti che potessero vivere al di sopra delle loro possibilità. Secondo gli ultimi sondaggi ND è al 38,6%, mentre Syriza che nel 2015 ne ha preso il posto imponendo i tagli della Troika è al 29%. Nessuno dei due partiti può governare da solo e tutti gli altri non superano il 10%. Le ipotesi saranno due se il voto rispetterà i sondaggi. O si andrà a nuove elezioni a ferragosto, oppure si formerà una grande coalizione tra gli unici due partiti che hanno governato la Grecia dal 1974 al 2015: Nea Dimokratia e il vecchio Pasok, il partito di centrosinistra confluito nel cartello politico Kinima Allagis (Movimento del cambiamento) , stabile intorno al 7% dei consensi. Non a caso il leader di Kinima ha proposto un accordo per fare una grande coalizione negli interessi del Paese.

Il 51enne Kyriakos Mītsotakīs, ex banchiere laureato ad Harvard è stato finora il migliore a intercettare il malessere della classe media greca, il blocco politico ipertassato che ha voltato le spalle a Tsipras. Il leader di Nea Dimokratia ha promesso privatizzazioni, riforme per attrarre gli investimenti esteri e il taglio, entro due anni, di nove punti percentuali dell’aliquota sui profitti delle imprese: dal 29% al 20%. C’è anche un po’ di trumpismo nel leader centrista. Da mesi predica uno shock fiscale che faccia crescere la Grecia del 4% invece del 2,3% di quest’anno. Per riuscirci Mītsotakīs ha promesso di ridiscutere con la Troika, l’obbligo di mantenere l’avanzo primario al 3,5% del Pil fino al 2022. Nel 2018 è stato addirittura del 4% del Pil, poco più di 7 miliardi. Ma il dato fa felici solo gli economisti. Quello che guadagnerà dalla trattativa, Mītsotakīs promette di usarlo per abbassare le tasse ad avvocati, medici e impiegati, asfissiati da una pressione fiscale che in meno di dieci anni è passata dal 33% al 41%. Non ditelo agli italiani che ce l’hanno al 43%. Secondo l'opinione pubblica greca la crescita è derivata solo dalle alte imposte che non fanno arrivare i greci a fine mese. Ma non si campa solo con i voti la classe media. Per questo Mītsotakīs ha cercato di attrarre anche l'elettorato di destra e estrema destra che dalla crisi del 2008 ha rinforzato anche le fila di Alba Dorata. Per recuperare il voto dei nazionalisti, il leader di ND ha fatto leva sul senso di identità dei più anziani attaccando l’accordo di Prespa siglato il 12 giugno 2018 da Tsipras con la Macedonia che ha cambiato il nome in Macedonia del Nord pur di entrare nella Nato e avere il via libera di Atene nei negoziati con l’Ue. L’accordo di Tsipras è stato visto come un segno di debolezza. Non a caso Mītsotakīs ha promesso di mettere il veto a un futuro ingresso di Skopje.