Fuori gli 80 euro, dentro la flat tax: ecco il piano di Salvini per non rimangiarsi la parola (senza far arrabbiare l’Europa)

Il “Flat tax o muerte”, urlato in questi giorni dagli uomini di Salvini non deve allarmare. E non deve impressionare il rombare leghista sulla minaccia di farla anche in deficit se necessario la Flat tax, in barba all’Europa. Che dunque potrebbe il prossimo autunno sanzionarci per una manovra che sfora i parametri e così riaprendo la pratica della procedura d’infrazione.

Certo, la Flat Tax si farà – su questo Salvini non torna indietro – ma non sarà un’operazione in deficit. Malgrado le esibite tensioni di queste settimane, i bracci di ferro a uso di pubblico, le fibrillazioni a favore di telecamera, i consigli dei ministri raccontati al calor bianco, insomma malgrado tutto il copione sapientemente movimentato, la linea Tria è già passata. E i dieci miliardi per fare la Flat Tax senza un soldo di spesa in deficit, come vuole il ministro dell’Economia, ci sono.

Dove? Negli ottanta euro che Renzi aveva messo negli stipendi dei dipendenti: valgono 10 miliardi, più o meno i soldi che servono per fare la Flat tax. Una partita di giro: tolgo qui, metto là et voilà c’est flat tax. Semplice. Elementare. A questo si riferiva ieri Tria in un’audizione in Senato quando diceva: “C’è un tavolo al Mef sulla Flat tax, stiamo valutando le varie ipotesi, vedremo quello che si dovrà fare”.