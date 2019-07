Sorpresa, l’Italia è un Paese (quasi) normale, nonostante Salvini e le follie della politica

La deriva autoritaria italiana, se c’è, funziona malissimo visto che il potente ministro dell’Interno deve rassegnarsi ad obbedire alle decisioni di una giovane magistrata di Agrigento. E allo stesso modo pure la lotta del sangue (italiano) contro l’oro (la perfida Europa) non è quell’arena sanguinosa che ci avevano raccontato, visto che Bruxelles ci ha appena abbuonato la procedura di infrazione contro la quale da mesi tuonava il governo. Non siamo un Paese fascista, le Carola non vanno al confino ma solo, regolarmente, a processo secondo le ordinarie norme del codice penale. Non siamo un Paese oppresso e svillaneggiato dai poteri forti, il Davide sovranista che si erge eroico contro il Golia immateriale dei burocrati cattivi: l’Unione si conferma assai tollerante nei nostri confronti, addirittura amichevole. Siamo i soliti italiani. Suoniamo la fanfara. Strilliamo. Spaventiamo la gente in un quotidiano “al lupo! Al lupo!”. Ma il lupo non si vede mai.

La narrazione tossica degli opposti estremismi tornerà presto a stressarci. Ma per il momento, in queste ore, le notizie sui casi del momento ci rassicurano sull’esistenza e resilienza di un Paese normale, dotato di un solido assetto democratico e di una rete di protezione assai efficiente capace di agire anche sulla scena internazionale. Un’Italia che ha conservato razionalità e senso del ruolo: non la vediamo in tv, nei talk show, ma esiste e lavora ogni giorno, a dispetto dei bulli che vorrebbero trascinarci in una parodia di guerra civile.