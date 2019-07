Sventata la procedura di infrazione? C’è poco da festeggiare: l’Italia è in piena decrescita (infelice)

Nell’anno felice del governo giallo verde sono nati 18mila bambini in meno. Un calo del 4 per cento, un totale di 439mila neonati, il minimo storico dall’Unità d’Italia. Il calo demografico presenta un saldo negativo di quasi duecentomila italiani, con l’unica eccezione della provincia meno italiana e più benestante, Bolzano. Al problema del declino democrafico si sovrappongono l’invecchiamento del Paese, quindi la diminuzione di popolazione attiva, l’allungamento delle speranze di vita, la crescita della domanda di servizi e assistenza, la problematica sempre più complessa dei sistemi sanitario e pensionistico, la fuga di cervelli, l’emigrazione costante di giovani laureati che non trovano lavoro in un Paese che non investe in ricerca, innovazione, industrie ht, produttività, servizi alle imprese, infrastrutture.

Se i dati impietosi dell’Istat vengono relazionati a una serie di misure e obiettivi del governo - da quelli conclamati a quelli messi in pratica a quelli coltivati, ma non esplicitati - si comprende come il progetto di decrescita “felice” non sia un semplice riflesso culturale fra le righe del programma ideologico del M5S, ma si stia sostanzialmente mettendo in pratica come modello sociale per l’Italia futura. E, in questo senso, si percepisce la perfetta aderenza ai proclami e alle misure della Lega, al di là delle schermaglie elettorali e delle polemiche fra i due dioscuri del governo Conte. Si assiste in realtà a un gemellaggio perfetto di obiettivi e risultati, costruito su politiche e scelte solo in apparenza diverse.