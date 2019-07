Ricattati dalla Libia con seimila migranti? È quel che ci meritiamo per i disastri che abbiamo combinato

Intendiamoci: la chiusura dei centri di detenzione libici non è una tragedia. La tragedia, semmai, è che quei centri esistano, che la loro esistenza sia foraggiata con soldi occidentali, che la civilissima europa abbia appaltato a gente del genere la propria strategia politica sull’immigrazione e che ci sia un ministro dell’interno italiano che definisca porto sicuro quell’inferno. Il problema semmai è che ora come ora siamo legati mani e piedi ai leader libici e ai loro capricci. È che non abbiamo uno straccio di strategia europea su come gestire la crisi libica, divisi come siamo tra l’Italia che sostiene Sarraj, la Francia che sostiene Haftar e il resto del continente che se ne frega. È che abbiamo talmente soffiato sul fuoco della paura degli sbarchi e degli arrivi via mare che adesso i nostri “amici” libici sanno come terrorizzarci.

Che poi, ottomila sbarchi - quelli che minaccia Sarraj - non sarebbero nemmeno l’ombra di un’emergenza per un Paese efficiente, nel contesto di un continente solidale. In un mondo normale non troverebbero nemmeno spazio in una prima pagina di giornale. Se da noi sono diventati una tragedia è colpa di un sistema di accoglienza ridicolo, di una guerra ideologica combattuta sulle paure delle persone, di una tragicomica dialettica europea, con Paesi che da soli hanno il Pil di mezza Africa e che piangono miseria se devono accogliere quattrocento persone e leader navigati che non riescono a trovare mezzo accordo per riformare il Trattato di Dublino, così come il Parlamento Europeo ha chiesto a larghissima maggioranza solo qualche mese fa.