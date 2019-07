Meno politica e meno diseguaglianze: le sfide europee per creare buona occupazione

Che cosa può fare il governo?

Solitamente la formazione è solo per i giovani o è “education for life”, nel caso per esempio di ricercatori e accademici, non per persone che hanno più di 50 anni, per le quali cambiare lavoro è difficile se non sono altamente qualificate. Il problema si pone dunque con persone che hanno una professione che è diventata inutile. Per esempio in Usa ci sono 2 milioni di camionisti. Tra 10 anni i camion diventeranno automatici. Com’è possibile educare 2 milioni di persone a fare un nuovo lavoro, che probabilmente implica conoscenze informatiche e nuove competenze, quando la loro sola professione è quella di guidare? Inoltre molte professioni stanno scomparendo. Stiamo perdendo lavori di medio livello, pagati piuttosto bene e fatti da persone di ceto medio. Non stiamo parlando di lavori pagati poco.

A quali modelli guardare?

Gli spagnoli danno una grande importanza all’essere preparati in una data materia mentre in Inghilterra siamo molto più concentrati nel dare alla gente le capacità di imparare. In Spagna per esempio se vuoi diventare avvocato, devi studiare legge per 4 anni, dopo di che quell'ambito coincide con la vita professionale. Sei un avvocato, ma non sei molto flessibile. In Inghilterra chi studia storia economica lo fa perchè gli piace davvero la materia, e il piano di studi dura tre anni, è molto flessibile. Dopo si può fare un master di 1 o 2 anni e diventare avvocato. Se ti stanchi del diritto puoi scegliere un altro master e cambiare professione. Quindi in Inghilterra formiamo le persone perché siano indipendenti, perché siano in grado di scrivere molto bene, e abbiano la capacità di fare ricerca. L’approccio anglosassone è diverso da quello continentale. Gli Stati Uniti hanno come l’Inghilterra un sistema flessibile. Bisogna essere molto più flessibili, non concentrati su una sola materia, ma essere in grado di avere una conoscenza generale.

Qual è il ruolo delle aziende nel promuovere l’occupazione?

In Spagna le aziende sono molto diverse da quelle del Regno Unito, che investono sulla formazione delle persone. Penso che le aziende dovrebbero investire sui loro lavoratori e che molte non lo facciano perché sono molto piccole, ma è necessario che capiscano che è importante, perché è difficile ottenere esattamente ciò che vogliono sul mercato. Per esempio in Spagna le aziende mettono inserzioni di lavoro nei giornali, del tipo: “Vogliamo un ingegnere specializzato che parli 6 lingue”. Poi si lamentano che non trovano la figura professionale. Questo sistema non è efficiente. Bisogna investire nelle persone.

Qual è il ruolo dell’Europa come facilitatore di buona legislazione per la creazione di nuovi lavori?

In seguito alla globalizzazione l’economia si è concentrata in poche aree nel mondo e il problema è che l’Europa in quanto istituzione non sta agendo di fronte a questo problema. Vediamo grandi città come Parigi e Londra che stanno crescendo molto velocemente e altri luoghi che stanno collassando e la politica europea non sta cooperando perché cerca di salvare le città in crisi, e non fa una politica reale per valutare come migliorare le cose. Penso che la politica abbia fallito da molti anni. Abbiamo speso troppo nella produzione agricola quando ci sono poche persone che lavorano in campagna; abbiamo speso troppo per mantenere persone in aree in cui non hanno lavoro, e sia l’Europa sia i singoli Paesi hanno invece speso troppo poco per promuovere una migliore educazione. La politica europea ha il problema di mediare con i governi nazionali. Non è chiaro quello che vogliano i governi europei, le istituzioni e la Commissione europea. Se la gente in Europa spende male i finanziamenti europei qual è il senso di darli? Per esempio in Spagna costruiamo molte autostrade e stazioni ferroviarie. Non penso che questo debba essere fatto con fondi europei, e ritengo che in generale la Ue non riesca ad agire al di fuori delle decisioni nazionali.