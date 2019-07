Un violoncello usato come alveare dalle api? Si può: così si può salvarle e studiarle

Per creare il proprio alveare, le api hanno bisogno di una cavità. E visto che, almeno nella campagna inglese, gli alberi vuoti in grado di ospitarli sono sempre di meno, si è pensato bene di mettere a loro disposizione un violoncello.

È una idea di Martin Bencsik, professore universitario alla Nottingham Trent University. Sua moglie è una violoncellista e lui fa ricerche sperimentali sui suoni. Far creare alle api un alveare dentro lo strumento gli permetterà, dice, di “registrare tutte le loro vibrazioni, amplificate”. Il tutto finirà in una composizione musicale e, poi, in una performance prevista già per la fine del 2019.

“È un progetto musicale ma anche di sensibilizzazione”, spiega alla Bbc. Spera che, in questo modo, si prenda più a cuore la questione del declino delle api, sempre più in pericolo.