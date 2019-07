La prima compagnia aerea che chiede ai passeggeri di non volare per rispettare l’ambiente

Una compagnia aerea che chiede ai passeggeri di non volare, in effetti, non si era mai vista. KLM però fa di più: approfitta della nuova ondata ecologista globale per informare i suoi passeggeri che possiede un piano di compensazione della CO2, a cui il cliente, se lo desidera, può partecipare.

Conversione verde? O è solo un ennesimo caso di greenwahsing, come ha già affermato qualche politico olandese? Forse KLM dovrebbe rendere obbligatoria la partecipazione di ogni passeggero al piano CO2ZERO, per esempio. Oppure fare qualcosa di ancora più drastico, come ridurre lo spazio tra i sedili (e caricare più passeggeri in un singolo volo) o ridisegnare le sue rotte, cercando di privilegiare solo quelle intercontinentali.

Di sicuro, la questione è solo all’inizio: diversi esponenti di governi europei hanno chiesto una maggiore responsabilità alle compagnie aeree. E la Francia ha perfino proposto alla Ue di eliminare l’esenzione fiscale globale prevista per il carburante degli aerei, con l’obiettivo di ridurre il numero dei voli e, di conseguenza, le emissioni (e anche di aumentare il prezzo per passeggero, a tutto vantaggio dei treni veloci).