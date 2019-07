Estate al fresco in città: ecco le cinque migliori gelaterie di Torino

Alberto Marchetti

Per Alberto Marchetti la ricerca delle materie prime è una priorità assoluta insieme con la selezione dei piccoli produttori locali: il latte fresco viene dalle valli piemontesi, il cioccolato di Gobino, le nocciole trilobate di Lana, Farina Bona di mais tostato, frutta fresca di stagione e specialità dei presidi di Slow Food, come i ramassin della Val Bronda, la fragola di Tortona, i limoni di Sorrento, il chinotto di Savona per le granite. Tra le novità, lo zucchero grezzo di barbabietola, utilizzato come dolcificante naturale insieme allo zucchero di canna e d’uva. Un tocco di condensato dona poi il gusto cremoso-caramellato tipico dello stile torinese. Alberto Marchetti ama i sapori autentici di una volta, ma ama anche le sperimentazioni. In pieno centro a Torino offre molti gusti da non perdere: gianduja, crema all’uovo, nocciola, pistacchio, sorbetto al Chontalpa, tiramisù con i savoiardi del forno di Giovanni Moro, nel Nuorese. Da provare anche le granite. Un gusto speciale è il Ramassin della Val Bronda, realizzato con le susine tipiche del territorio piemontese.