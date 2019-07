Sempre più solo, sempre più rancoroso: ecco perché Renzi ha attaccato Gentiloni e Minniti su migrazioni e ius soli

Non è la prima volta che Renzi attacca la linea Minniti. Lo ha fatto per la prima volta, dopo averne lodato l'operato per i due anni precedenti, il 20 marzo scorso, quando ringrazia Matteo Orfini per il suo operato da presidente dem e rilancia un suo intervento su LeftWing, sottolineando di "condividere totalmente ciò che Matteo scrive sui lager libici". Va riconosciuto, però, ad Orfini di aver sempre mantenuto una posizione scettica sull'operato di Minniti, a differenza di Renzi che fino alle scorse primarie ne ha sempre parlato come di un modello da seguire. Prima che lo stesso Minniti non lasciò la componente renziana senza un candidato per il congresso.

Più o meno le stesse tempistiche del suo cambio di approccio nei confronti di Paolo Gentiloni, ritenuto sostanzialmente un traditore irriconoscente. Era stato Renzi a volere Gentiloni alla Farnesina, era stato Renzi a fare il suo nome a Mattarella per succedergli in seguito alle dimissioni post-referendum. Ma dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi, qualcosa tra i due si è rotto. Prima sotto traccia, poi in maniera sempre più evidente. Dal caso Visco-Bankitalia fino all'asse con il Quirinale per evitare le elezioni anticipate in "funesto 2017", la diffidenza reciproca è cresciuta fino a sfociare in una vera e propria guerra fredda dopo che Gentiloni ha deciso di sostenere Zingaretti nella corsa alla leadership dem (cosa che, dopo qualche settimana, fece anche Minniti).