Rivoluzione sessuale? Macché: siamo diventati una società di bacchettoni globali

E così sembra che il quartiere a luci rosse di Amsterdam abbia i mesi contati, e che quel luogo mitologico, un tempo ritenuto un esempio per una gestione ragionevole e finalmente laica del fenomeno della prostituzione, sia destinato a scomparire.

Intendiamoci: negli anni sono uscite diverse inchieste che hanno messo in luce come il modello olandese presentasse delle contraddizioni, ma se a protestare in prima fila contro la proposta troviamo le prostitute stesse – riunite in regolari associazioni di categoria – significa che forse, al Red Light District, le cose non funzionano esclusivamente come le descrive la sindaca Femke Halsema. Altro che esempio: per la prima cittadina il meretricio di Stato farebbe da attrattore di illegalità ancora più strutturate, a cominciare dal riciclaggio, e non sarebbe consono a un quartiere del centro, i cui cittadini hanno diritto ad un ambiente “più pulito, più ordinato, più tranquillo”.

Ed è proprio questo passaggio a colpire, perché – come sostengono le stesse prostitute – è impossibile fare a meno di scorgerci un’abbondante porzione di quel moralismo che anno dopo anno si è impossessato delle nostre vite, quell’ossessione per l’etica che ormai ha drasticamente rimesso in discussione anche le conquiste che non più tardi di un decennio fa pensavamo essere acquisite per sempre.