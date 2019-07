Altro che chitarra e pianoforte: lo strumento da imparare subito è il gong

Se qualcuno volesse imparare a suonare un nuovo strumento, potrebbe cominciare da qui: il gong. Questo strumento, dall’ampiezza di oltre due metri, non deve trarre in inganno: può emettere sonorità ricchissime, da solo fare e disfare atmosfere, rallentare canzoni e indurre pensieri di paura, di relax e di illuminazione orientale.

Come dimostra questo video, non si tratta di una semplice campana orizzontale fatta andare a suon di mazzate. A seconda dell’intensità e della posizione si possono ricavare note alte, basse, lunghe e brevi. Uno strumento a tutti gli effetti, in grado però di reggere, da solo, la colonna sonora di un film horror: