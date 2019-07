Parla Andrea Maziotti, il papà di Figli Costituenti: “Con la nostra legge quota 100 sarebbe stata incostituzionale”

«In Italia tutti parlano di giovani, ambiente e sostenibilità, ma quando si tratta di legiferare guardano solo all'oggi». Andrea Mazziotti è un avvocato romano di 52 anni, non è esattamente un millenial. Tuttavia c'è lui dietro la proposta di legge Figli Costituenti, legge di iniziativa popolare promossa da +Europa per inserire in costituzione la sostenibilità ambientale e quella generazionale, cui anche Linkiesta ha aderito. È una battaglia molto difficile, quella di Figli Costituenti: le leggi di iniziativa popolare hanno bisogno di 50mila firme per essere presentate e discusse in Parlamento. Eppure Mazziotti pensa che sia una battaglia che meriti di essere combattuta, perché in due righe appena per articolo costituzionale potrebbe cambiare il nosto modello di sviluppo: «Quota 100 sarebbe stata incostituzionale, ad esempio», spiega.

Perché avete deciso di intraprendere una battaglia difficile come Figli Costituenti?

Perché chi è al governo se ne infischia degli effetti di medio-lungo periodo: quota 100, condoni, bonus, assunzioni a pioggia: tutte misure di cortissimo respiro che hanno in comune la totale mancanza di attenzione per il costo economico, sociale e ambientale che pagheranno le generazioni più giovani. Serve una mobilitazione di tutti, non solo dei giovani, per farla finita. In Parlamento, senza spinta esterna, non lo faranno mai. Ho avuto modo di testarlo nella passata legislatura: quando ho presentato una proposta per inserire in Costituzione il principio di equità generazionale pensionistica: all'inizio erano tutti d'accordo, ma quando si è trattato di fare sul serio, sono spariti.

Serve per forza modificare la Costituzione per affermare equità intergenerazionale e sviluppo sostenibile?

Sì è necessario. Perché in questo modo gli effetti di medio-lungo periodo costituiranno oggetto dell'esame parlamentare di qualsiasi legge. La Commissione Affari Costituzionali dovrà occuparsene, e così la Commissione Bilancio. E si potrà portare alla Corte Costituzionale le leggi ammazza-futuro. Governi e partiti politici saranno obbligati a legiferare occupandosi ovviamente dei bisogni del presente, ma senza pregiudicare quelli delle future generazioni, che è poi la definizione di sviluppo sostenibile. Non ci si può affidare al buon cuore dei partiti. Serve Figli Costituenti, che sancisce un vero patto tra generazioni.