Giorgia Meloni è peggio di Salvini (e le riesce pure male)

Tanto più che l'anacronismo della Meloni si inserisce in un quadro generale, perché né Trump né Putin - i guru del sovranismo mondiale ai quali lo stesso Salvini si ispira - usano l'armamentario ideologico novecentesco della Meloni. Persino il suo cavallo di battaglia, "le politiche per la natalità", denotano anacronismo, sfasatura dalla storia, e un certo provincialismo, perché persino la Germania è alle prese con il calo demografico. L'ultima fase di trend demografici espansivi in Italia coincide con la fine degli anni Settanta, quando le politiche di welfare e di inclusione sociale raggiunsero l'apice sotto l'egemonia della sinistra, che pure all'opposizione, esercitava un potere contrattuale fortissimo. Si fanno figli quando ci sente sicuri, economicamente e socialmente. Continuare a fomentare il clima di incertezza non aiuta certo a creare le condizioni atte allo scopo. Perché mai un italiano con il terrore della sostituzione etnica dovrebbe fare un figlio e darlo in pasto a un asilo nido, pagato profumatamente, dove la metà dei bimbi non è bionda con gli occhi azzurri? C'è da capirli, i sovranisti.

Invece la nostra insiste con una tale sicurezza a dirsi pronta, con il suo partito, a introdurre politiche sulla natalità efficienti, che la cosa più plausibile è che possa introdursi di notte nelle case degli italiani e, previo controllo del fototipo della pelle, sostituire gli anticoncezionali con le Tic Tac. Senza contare che alcune delle tanto vituperate misure di austerità, come ad esempio la riforma Fornero, hanno avuto il sì di Giorgia Meloni, che però sembra non ricordarsene, presa com'è, ormai da mesi, dalla voglia prima di affondare, poi di smantellare, infine di demolire le navi ong, non si capisce se dello Stato o di chi altro. Non il sequestro e i riutilizzo a scopi militari delle navi, operazione se non altro fattibile: l'abbattimento fisico, materiale. Il messaggio è di una violenza inaudita, nemmeno Salvini, che evidentemente è consigliato da persone migliori, con almeno una qualche laurea triennale in scienze della comunicazione, è mai arrivato a dire una cosa del genere, e a ripeterla.