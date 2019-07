Cosa ci insegna l’arte di inciampare con stile

Sembra una candid camera senza risate registrate, un video per divertirsi che non fa divertire. Il punto è che, come si fa notare qui, non solo non esiste una parola per indicare quel movimento accelerato che si fa quando si sta perdendo l’equilibrio dopo aver inciampato (l’autore propone “sumble hustle”), ma anche che basta uno scarto di qualche millimetro per interrompere un passo, e andare a schiantarsi.

Può succedere nei movimenti di tutti i giorni, figuriamoci nelle enorme decisioni di Stati e governi.