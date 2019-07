Gli sbarchi fantasma sono la vera emergenza sicurezza, ma Salvini se ne frega

Il problema c’è e non vale la pena nasconderlo. Le rotte dell’immigrazione, complice la guerra senza quartiere di Salvini alle Ong e l’abbandono del presidio delle acque internazionali con la revoca della missione Sophia, sono ormai fuori controllo. Ne arrivano meno, certo. Ma non sappiamo quanti ne arrivano e soprattutto non sappiamo chi arriva, né come identificarlo. Se merita asilo politico o meno, se ha la fedina penale pulita, se è nell’elenco dell’anti-terrorismo, se finiscono tra le braccia delle mafie o meno. «Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia», ha spiegato qualche giorno fa il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali su decreto sicurezza. «Gli sbarchi fantasmi sono un vero pericolo perché chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione».

Aggiungiamo un carico da mille: la minaccia di Sarraj di aprire le carceri e i centri di detenzione libici, nel caso non ricevere aiuti adeguati dall’Italia per combattere il generale Haftar. Chi in quelle carceri c’è perché disperato in arrivo dal Sahel - donne, bambini, gente che ha tutte le carte in regola per ottenere lo status di rifugiato - si ritroverà a salire sui gommoni e sui barconi che puntano i porti, o che sperano di essere intercettate dalle navi delle Ong. Chi invece non vuole essere identificato, criminali o terroristi, partirà su barche che non hanno alcuna intenzione di essere intercettate. Il problema? Contro i primi Salvini sta scatenando la sua personalissima guerra di religione. Dei secondi non solo se ne frega, ma non vuole che nessuno se ne occupi. Sia mai che i numeri ufficiali racconti una storia diversa.