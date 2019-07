Ha ragione Beppe Sala: questo governo sta fottendo i giovani (ma i giovani se ne fottono)

«Guardate che questi vi stanno fottendo». Onore Beppe Sala che, alla presentazione del libro della collega di partito Anna Ascani “Senza maestri, storia di una generazione fragile” (Rubettino), rimette sul tavolo l’emergenza più dimenticata del nostro Paese: quella dei giovani dimenticati dalla politica e penalizzati da politiche di governo che gridano vendetta. Parla soprattutto di Quota 100 e Flat Tax, il sindaco di Milano - che ormai in molti già vedono come un leader politico nazionale - e anche in questo caso è difficilissimo dargli torto: difficile chiamare altrimenti due interventi da circa 15-20 miliardi di euro l’anno che favoriscono i baby boomer in procinto di andare in pensione e i redditi medio alti, che stando a tutte le rilevazioni statistiche sono ad appannaggio di chi ha da 55 anni in su.

Difficile dargli torto perché ormai non resiste più nemmeno la retorica dei “posti di lavoro liberati da chi va in pensione”. Gli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro certificano che il massimo storico del tasso d’occupazione è dovuto proprio alla permanenza dei lavoratori anziani sul luogo di lavoro, che l’unica coorte d’età in cui non cresce è quella tra i 15 e i 24 anni e che il divario tra il tasso di occupazione generale (9,9%) e quello della disoccupazione giovanile (30,5%) continua ad aumentare.