Caos Cinque Stelle: Di Maio prepara il rimpasto di governo (ma Di Battista vuole fargli le scarpe)

È crisi nera all’interno del Movimento 5 stelle, che si sta spaccando in più correnti, ingestibili persino dallo stesso leader Luigi Di Maio. Così nella nuova strategia del capo politico, ancora provato dalla bruciante sconfitta alle Europee, dai sondaggi che danno il suo partito in caduta libera e dai ferri corti con Alessandro Di Battista, è arrivato il rimpasto. Da operare tra il 20 luglio e la fine del mese, e che coinvolgerebbe diversi sottosegretari. Dopo il 20 perché, come molti sanno, è quella la data limite per scongiurare il voto a settembre, che la maggior parte dei pentastellati teme come il peggiore dei mali (ricordiamo che in caso di voto i parlamentari al primo mandato non avrebbero diritto alla pensione).

A decidere sul rimpasto, secondo le fonti de Linkiesta, sarebbero lo stesso Di Maio, insieme al ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e quello della Giustizia Alfonso Bonafede. La triarchia starebbe lavorando su questo progetto, a porte chiuse. Senza interpellare nessun altro, fatto che ha scatenato nelle ultime ore non pochi mal di pancia. L’idea sarebbe quella di far arrivare il Movimento a settembre più tonico per affrontare la nota al Def, e la fase viva del ciclo di bilancio, anche alla luce, a quanto dice una fonte M5S, di “dati economici e occupazionali meno negativi di quanto si prevedesse”.