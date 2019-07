Problemi stranieri: la Francia si spacca sul caso del gallo denunciato perché canta al mattino

Questione generazionale

Ha ragione Beppe Sala: questo governo sta fottendo i giovani (ma i giovani se ne fottono)

Onore al sindaco di Milano, che riporta al centro del dibattito la questione generazionale. Ma di fronte a politiche per anziani, a stupire è l’assenza dei giovani. Che hanno saputo mobilitarsi per l’ambiente, ma non riescono a farlo per il loro futuro