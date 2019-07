10mila lavoratori del pubblico con gli stipendi a singhiozzo, ma per Di Maio non c'è nessun tavolo di crisi

«Di Maio, a fine mese ti mando la lista delle mie bollette, poi valle a pagare tu». Sono arrivati a Roma da tutta Italia, per manifestare sotto il ministero dello Sviluppo economico, gli oltre 300 lavoratori del Consorzio Manital impiegati negli appalti pubblici per le pulizie di ministeri, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, scuole, ospedali e università, che da quasi due anni vengono pagati sistematicamente a singhiozzo. «Una situazione a rischio implosione, che riguarda più di 10mila i dipendenti da Nord a Sud, molti dei quali ad oggi non hanno ancora ricevuto la busta paga di maggio», dicono i sindacati. Stipendi da 600-700 euro netti, già ai limiti della sostenibilità, versati a volte a metà, a volte con ritardi di due o tre mesi. Con il rischio di «una vera e propria emergenza sociale».

«Di Maio, fai come hai fatto con i lavoratori di Mercatone Uno. Siamo qui e siamo in tanti», urlano al megafono verso le finistre del Mise. Dopo un primo incontro con la segreteria del ministro a metà giugno, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti hanno inviato una lettera indirizzata a Luigi Di Maio chiedendo l’apertura di un tavolo di crisi. «Ma ancora non abbiamo ricevuto risposta», raccontano. Per una vertenza che si trascina ormai dal 2017, quando Manital ha dichiarato le prime “difficoltà di riallineamento economico”.