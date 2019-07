Volete capire come ci si sente a essere stranieri? Leggete “Vivere altrove” di Marisa Fenoglio

Ma che cosa rende diverso Vivere altrove da Casa Fenoglio (1995), opera prima di Marisa Fenoglio? Non certo il tono narrante e la schietta semplicità con cui la scrittrice introduce il lettore nella vita di una famiglia ad Alba o nella quotidianità di una famiglia italiana in una cittadina tedesca nel pieno della ricostruzione e agli inizi del miracolo economico tedesco. A rendere diverse le due opere è l'origine della lingua in cui esse sono composte. Mentre in Casa Fenoglio il lettore sente subito che la lingua dell’opera ha la sua origine nella memoria della famiglia e della città di Alba, in Vivere altrove si trova confrontato con un lingua al presente, quasi senza memoria, che vive dell’incontro/scontro con la quotidianità tedesca. In altre parole si tratta di una lingua scritta attraverso gli occhi. Chi va a vivere fuori dalla sua lingua e dalla sua cultura si affida agli occhi per decifrare, sentire le atmosfere, in cui si svolge la sua esistenza, fino a quando non potrà farlo servendosi della lingua del luogo.

A questo punto il lettore si domanderà quale funzione abbiano quei segmenti di lingua tedesca in un testo italiano e perché diventino sempre più frequenti con il progredire del racconto. Si tratta di intarsi linguistici che documentano gli inizi della formazione di una memoria interculturale nella protagonista, di una memoria in cui l’italiano come lingua madre dialoga con il tedesco della vita di tutti giorni. In questo lavoro Marisa Fenoglio si rivela scrittrice interculturale. Chi legge il romanzo da bilingue coglie con più facilità la maestria con cui l’autrice crea passaggi fluidi dall’italiano al tedesco ed nel ritorno all’italiano.