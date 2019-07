La sfida di Cgil, Cisl e Uil al governo: “Risindacalizziamo l’Italia”

Non se lo fa dire due volte, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, quando sale sul palco. «Servono stessi diritti e stesse tutele per tutti i lavoratori in qualsiasi luogo di lavoro si trovino. Bisogna ripartire da questo punto», è la sua proposta. «Dobbiamo parlare con quella grande parte che non si è mai iscritta a nessuna realtà sindacale, portare i lavoratori a una scelta di azione collettiva che non tutela solo la propria condizione, ma che serve anche a trasformare l’attuale modello sociale. Per farlo bisogna cambiare i sindacati e lavorare per un’unità che ci riporti a essere soggetti che parlano in rappresentanza di tutti e che quindi possono cambiare il Paese».

I punti che Landini individua per la sfida di “risindacalizzazione” dell’Italia sono quattro. Uno, «lavoro e dignità», dice. «Non è possibile che, anche nella stessa filiera, si passa da un’azienda supersindacalizzata a un’altra dove esistono ancora lavoratori con il caporale». Due, «solidarietà, perché il sindacato senza solidarietà non esiste». Tre: «responsabilità: non possiamo più delegare a nessuno», dice Landini. «Vale per ognuno di noi, è il momento in cui ognuno di noi nel ruolo in cui è deve assumersi la responsabilità di ciò che fa e ciò che dice. Vale per il governo, perché non possono giurare sulla Costituzione e poi chiudere i porti con la gente che muore in mare. E vale per gli imprenditori, che hanno la responsabilità di impedire che ci sia qualcuno che venga sfruttato». L’ultimo punto è «l’unità: serve un processo di ricostruzione dal basso dell’unità nel mondo del lavoro e delle organizzazioni sindacali», dice. «Questo percorso che abbiamo iniziato insieme dobbiamo concluderlo insieme quando abbiamo portato i risultati a casa».