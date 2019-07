Chi sono i Paperoni: ecco quanto guadagnano i (pochissimi) italiani ricchi

Il fenomeno della disuguaglianza economica è non solo in crescita, ma anche sempre più oggetto di attenzione nella società. Se prima si guardava alle disparità tramite l'indice di Gini, elaborato dallo statistico Corrado Gini, oggi il parametro di riferimento è diventato il “Top 1%”, ovvero quanto guadagna in un anno l’1% della popolazione. In Italia, la minoranza più ricca ha un reddito annuale di 109.572 euro. Ma tra paese e paese le cose cambiano considerevolmente.

