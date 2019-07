L’ultimo ricatto: ecco la mossa di Salvini per prendersi il governo (o tornare al voto)

Preparatevi ai fuochi d’artificio da qui al 15 luglio, data ultima per una crisi di governo che consenta il voto a settembre. Preparatevi, perché Matteo Salvini sa benissimo che da qui ad allora ogni incidente è buono per chiedere l’impossibile pur di evitare le urne. E perché i Cinque Stelle sanno benissimo che passata quella data possono tirare un sospiro di sollievo, e che, passata quella data, la Lega avrà un’arma negoziale in meno, soprattutto se la legge di bilancio porterà con se un po’ di lacrime e di sangue per gli italiani.

il caso Spadafora è, in questo senso, paradigmatico. Succede che il sottosegretario Cinque Stelle Vincenzo Spadafora critichi il vicepremier Matteo Salvini per gli insulti rivolti alla capitana della Seawatch Carola Rackete: «L'ha definita criminale, pirata, sbruffoncella. Parole, quelle di Salvini, che hanno aperto la scia dell'odio maschilista contro la Capitana, con insulti dilagati per giorni e giorni sui social». Non è un attacco leggero, per di più da un membro del governo molto influente e vicino al vicepremier Di Maio. Ma la reazione di Salvini, inizialmente, è ancora più dura: via Spadafora dell’esecutivo e pieni poteri al Viminale sull’immigrazione. “Altrimenti” non lo dice, ma è abbastanza chiaro.