L’idea dell’anno: uno scivolo in aeroporto che aiuta i passeggeri ad arrivare al gate in tempo

Un po’ per creare percorsi anti-stress, un po’ per spingere i passeggeri ad acquisti inutili dell’ultimo minuto (quelli utili, va detto, sono davvero pochi), è accaduto che gli aeroporti si siano trasformati in labirinti. Il passaggio dai varchi al gate è diventato lunghissimo e spesso, chi è in ritardo, è costretto a correre con tanto di bagaglio a mano per non perdere l’aereo. Esiste una soluzione di compromesso per tutto questo?

Sì, e l’hanno inventata al Changi Airport di Singapore. Si tratta di uno scivolo che conduce in modo diretto e immediato al Gate. Questo è il filmato: