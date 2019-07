Il Sud è un ghetto: stranieri in aumento, ma nessuno li fa lavorare

La riforma Fornero poi ha costretto molti italiani 50enni a rimanere al lavoro, mentre gran parte degli immigrati giunti in modo regolare in Italia lo ha fatto per ricongiungimento familiare, portando quindi persone che, non lavorando, dipendevano dal reddito di altri familiari.

Non è un caso che sia stato solo il gap tra occupazione femminile straniera e italiana a continuare a calare dal 2015 in poi, e nel primo trimestre del 2019 per la prima volta erano le donne italiane ad avere un tasso d’occupazione maggiore di quello straniero. Nonostante rimaniamo tra i Paesi in cui le donne lavorano meno in Europa.