Il nuovo motore del mondo: ecco perché sarà il libero mercato a salvare l’Africa

Ha avuto poco spazio sui media italiani la notizia dell’avvio AfCFTA, l’accordo di libero scambio tra paesi africani, firmato da 54 stati (tutti gli stati africani, tranne l’Eritrea), la cui implementazione dei processi preliminari è partita il 1 luglio 2019. Si tratta di uno degli accordi di commercio internazionale più importanti della storia: l’Africa diventerà l’area di libero scambio più vasta del pianeta, con un mercato di 1.2 miliardi di persone con un Pil combinato che supera i 2500 miliardi di dollari.

Un processo che ha visto la partecipazione di economie in crescita, desiderose di aumentare i propri scambi internazionali, in vista dell’atteso boom demografico. L’Africa è un continente ricco di esperienze industriali e commerciali, e sta trovando, in questi anni, una nuova rinascita, guidata da alcune delle economie più in crescita al mondo, come quelle di Nigeria, Etiopia, Mozambico e Guinea. I dati economici, demografici e di sviluppo del continente africano, fanno ben sperare gli osservatori internazionali: si stima che, entro il 2050, il Pil aggregato dei paesi africani arriverà a 29 trillioni di dollari (29mila miliardi di dollari), un importo che supera il Pil di Stati Uniti e Unione Europea, combinati. Si tratta, peraltro, di previsioni che tengono conto dei trend di crescita vissuti, ad esempio, dall’India, dalle economie del Sud America o del Sud Est Asiatico, e che permetterebbero di trasformare l’intero continente africano.