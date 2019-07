Perché trema Angela Merkel? Ecco perché la Cancelliera dovrebbe dirlo (per il bene di tutti)

Brutto segno se il leggero tremolio di un leader politico fa entrare in fibrillazione un Paese e, nel caso di Angela Merkel, un intero continente, dalle classi politiche alle borse. Segno ancora più brutto se, dopo che i tremolii si susseguono - la terza volta in un mese, ieri a Berlino - nessuno, e nemmeno la diretta interessata, abbia voglia di dare una spiegazione esauriente. “Sto bene, non vi preoccupate”, ha ripetuto anche ieri in conferenza stampa. Con il risultato di lasciare correre insinuazioni, sospetti, strumentalizzazioni e di far sembrare comunque grave ciò che probabilmente grave ancora non è : nè sul piano sanitario, né sul piano politico.

La prima volta, tutto si è risolto - è il caso di dirlo - con una tempesta in un bicchier d’acqua, quello che un premuroso funzionario ha dato alla Cancelliera, visibilmente scossa, ma subito rimessasi in pista. La seconda volta e la terza non è stato nemmeno necessario il bicchier d’acqua. Nel frattempo, Angela Merkel è apparsa in perfetta forma al G20 di Osaka. Nel frattempo, in Germania e all’estero, i media si sono agitati, moltiplicando ipotesi e intervistando esperti : un megafono aperto che ha oscillato fra il principio di un morbo di Parkinson e un momento di stanchezza per l’eccessiva calura che colpisce anche la Germania.