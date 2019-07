Fenomenologia di Francesco Bellomo, l’irresistibile canaglia (e della nostra invidia per lui)

Chi, nella propria sciagurata vita, non ha mai incrociato, tra il bar delle medie, il gommista, il doposcuola, la cartoleria, il negozio di modellismo aeronavale, il distributore di profilattici e perfino la segreteria di collegamento dell’università o, dimenticavo, il clubino al mare, un soggetto puntualmente osservato, almeno dagli inconcludenti, con ammirazione assoluta, un tipo molto simile a Francesco Bellomo, Consigliere di Stato e preparatore per il concorso in magistratura, evidentemente non conosce l'imprevedibile, nella sua prevedibilità, archivio umano dell'esistenza comprensivo dei suoi molti viventi, e tutto questo ben aldilà del mestiere specifico che il Bellomo si è dato, si è scelto, si è assegnato, come già Bonaparte quando decide di incoronarsi da sé, non riconoscendo altro potere fuori dal proprio dominio.

Dell’ufficio che l’uomo ha deciso di occupare, abbiamo già detto, tuttavia, assai probabilmente, perfino se avesse scelto di gestire, che so, un’autoscuola o piuttosto una boutique, una salsamenteria o un negozio di ricambi auto, egli sarebbe ugualmente ricordato come uno che ci sa fare, per un semplice fatto di estro, di talento, di faccia tosta, di casellario giudiziale infine raggiunto, conquistato, abbattuto, meglio, senza contare l'indubbia convinzione di sé, un personaggio da dramma didattico di Bertolt Brecht, tipo "L'eccezione e la regola". Di Bellomo sappiamo che ha creato a propria immagine e somiglianza, se non a misura di foto segnaletica a venire, una Scuola di Formazione Giuridica Avanzata, la “Diritto e Scienza”, dove, in primo piano, almeno a giudicare le testimonianze di molte iscritte, "avanzata" si fa presto sinonimo di “avance”, doverose, quasi un modo di promuoverle, diplomarle, vidimarle, le ragazze iscritte, forse in nome di un presunto diritto personale che Bellomo garantisce a se stesso, prelazione sessuale sulle ragazze medesime, forse addirittura una sorta di Ius Primae Noctis rewind. Quanto alla "Scienza", essa si riassume nel Bellomo medesimo, nella sua certezza di irresistibilità, cose da Mandrake, maestria di manipolazione, e qui manca solo il servitore con fez e pelle di leopardo.

Dall’altroieri, storia già nota, Bellomo è agli arresti domiciliari, ex Consigliere di Stato già travolto un anno fa dall'accusa di adescare ragazze attraverso le borse di studio del suo istituto, gli arresti domiciliari sono motivati "per maltrattamenti, estorsione e minacce". Con lui è indagato anche l'amico ed ex pubblico ministero di Rovigo, Davide Nalin. Messi tutti in fila, gli episodi raccontati nell' ordinanza - vittime quattro borsiste e una ricercatrice - sono una funambolica e incredibile combinazione di soprusi, manipolazione psicologica, sete di dominio e affermazione di sé, si racconta.