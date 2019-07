L’antropologo Remotti: “I rapporti coi migranti? La parola chiave non è integrazione, ma convivenza”

In un panorama socio-politico confuso, nel quale si tende a smussare la complessità della realtà a seconda delle proprie convinzioni o ideologie, l’antropologia può rappresentare un faro per orientarsi nell’oscura ottusità dei pregiudizi e della menzogna. Intervistato in esclusiva per Linkiesta.it l’antropologo Francesco Remotti, che di recente ha pubblicato per i tipi di Laterza il libro Somiglianze. Una via per la convivenza (2019).

È corretto sostenere, come molti fanno, che in «natura» esista un solo e unico modello di famiglia?

Tanto per cominciare, cosa si intende con “in natura”? C’è uno stato naturale dell’umanità o pensiamo anche a forme di famiglia presso le specie animali? In questo secondo caso, è facile constatare una molteplicità di forme famigliari. Per quanto riguarda la specie umana, in particolare Homo sapiens, è del tutto evidente che non esiste uno “stato naturale” dell’umanità: Homo sapiens si presenta sempre come un animale fortemente “culturale” e proprio per questo egli vive in diversi tipi di società e nel contempo elabora diverse forme di famiglia. Se poi con l’espressione “in natura” si intendesse l’uomo che vive soltanto secondo i principi della sua natura, ossia della natura umana, la risposta degli antropologi è duplice: 1) non esiste una natura umana, ossia un insieme di principi, leggi, caratteristiche che determinerebbero il comportamento umano a prescindere dalla cultura; 2) i condizionamenti di ordine naturale (genetici e più in generale biologici) non sono tali da determinare un modello di famiglia tipicamente umano. Ciò che osserviamo (con l’osservazione etnografica e la riflessione teorica) è un ventaglio ampio di modelli di famiglia.

Molto spesso negli ambienti cattolici e conservatori viene utilizzato il termine «contronatura», ma non è contraddittorio definire qualcosa che esiste in natura come non-naturale?

Di solito, “contro natura” viene utilizzato – come già faceva Platone e poi san Paolo – per indicare le unioni omosessuali, intendendo che sono unioni che vanno contro al principio secondo cui il sesso è – per natura – orientato alla procreazione. Considerando Homo sapiens, è facile rilevare che il comportamento sessuale non è orientato esclusivamente verso la procreazione: ha una sua autonomia. Del resto, come gli etologi hanno ampiamente dimostrato, le unioni omosessuali sono presenti in moltissime specie animali e questo non solo in condizioni costrittive (come potrebbero essere gli zoo), ma anche, appunto, “in natura”. In altre parole, si può ben dire che il comportamento omosessuale è un comportamento naturale, tanto quanto il comportamento eterosessuale. Per cui la definizione del comportamento omosessuale come comportamento “contro natura” è certamente contraddittoria, nel senso almeno che è smentita dai fatti, quali sono stati scientificamente comprovati.