“Viva il reddito, abolirà la povertà”: è la relazione annuale dell’Inps, ma sembra il blog dei Cinque Stelle

A fine anno saranno 205mila i nuovi pensionamenti con “quota 100”, quasi il 30% in meno del previsto. Mentre i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza potrebbero salire fino a 1 milione. Misure che non solo contribuiranno «alla stabilizzazione ciclica dell’economia», ma avranno «anche un impatto positivo sulla crescita potenziale» e sulla annunciata “abolizione della povertà” (poverty gap). Le previsioni più che ottimistiche arrivano dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, nella presentazione del suo primo rapporto annuale dell’istituto alla Camera. Con una premessa: isolando dal bilancio dell’Inps la “reale” spesa per le pensioni, e quindi escludendo tutte le altre prestazioni, viene fuori che il sistema pensionistico italiano «è solido», dice subito rivolgendosi al ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che gli siede accanto. «Su questo, andrebbero fatti i confronti internazionali».

Nessun allarmismo, quindi, si trova nel rapporto redatto dal presidente voluto dai Cinque Stelle. Ma solo previsioni positive ed elogi sulle misure messe in campo dal governo gialloverde. Nei primi tre mesi di applicazione del reddito di cittadinanza, le domande sono state oltre 1,3 milioni – sono i numeri che dà il presidente dell’Inps. A fine giugno, risultavano percettori di reddito o pensione di cittadinanza circa 840mila nuclei (di cui oltre 102mila destinatari di pensione di cittadinanza), per un numero complessivo di individui coinvolti di oltre 2 milioni. Con un assegno medio mensile di 500 euro. Considerato che in sede di approvazione del provvedimento i beneficiari erano stimati in 1,248 milioni e la copertura finanziaria prevista era di 5,6 miliardi per il primo anno di applicazione e 7,2 miliardi per il 2020, «un milione di nuclei beneficiari potrebbero essere raggiunti entro la fine dell’anno».

Con un effetto conseguente, dice Tridico, sulla riduzione della povertà assoluta. La spesa per consumi necessaria per portare le famiglie oltre la soglia di povertà assoluta è stimata in 4,9 miliardi. Questo il ragionamento di Tridico: poiché le risorse per l’erogazione del reddito a regime «sono abbondantemente superiori a tale cifra, oltre i 7,2 miliardi di euro, si può concludere che il poverty gap (la distanza media della popolazione dalla soglia di povertà, ndr) potrebbe essere enormemente ridotto, se non eliminato nel caso in cui tutte le famiglie povere risultassero beneficiarie». L’“abolizione della povertà” che Di Maio aveva annunciato a settembre affacciato dal balcone di Palazzo Chigi è ancora nei radar. Anche perché, dice Tridico, bisogna considerare anche la «riduzione indotta dall’aumento dei consumi e dai possibili effetti occupazionali innescati dal reddito».