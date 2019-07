Porti chiusi per “Ero straniero”: il centro destra fa muro alla vera alternativa al decreto sicurezza

«È incredibile che noi ci accaniamo per giorni a discutere di 40 persone a bordo di una nave e non parliamo di oltre mezzo milione di persone irregolari che sono nel nostro Paese, con tutto quello che questo comporta in termini di sfruttamento del lavoro e criminalità. Persone di cui il legislatore si deve occupare se ha un approccio non ideologico al problema», dice Magi. «Il punto non è come regolare gli arrivi, ma come regolarizzare in parte chi è già in Italia».

Il no alla proposta, in realtà, è già arrivato dai colleghi della Commissione di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia presenti all’incontro alla Camera. «Noi vorremmo cambiare la gestione dell’immigrazione in modo opposto, così si fanno entrare un po’ tutti. Finché noi saremo al governo questa legge, così com’è, ci vede decisamente contrari», ha ribadito il leghista Giancarlo Igor Iezzi. «In Italia ci sono già problemi notevoli per ricerca lavoro degli italiani. Il problema dei rimpatri degli irregolari è un problema di quattrini, l’obiettivo è trovare le risorse per fare gli accordi con i Paesi. Così possiamo prosciugare questo lago che è stato creato negli anni precedenti». Il “niet” è già arrivato anche da Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia. E dalla forzista Laura Ravetto. «Nessuno è contrario ad aprire canali regolari, ma se regolarizzi quello che c’è già oggi mandi un messaggio non positivo all’esterno, il messaggio del “vieni qui clandestinamente e poi vieni regolarizzato”», ha detto Ravetto. «Bisogna agire sui rimpatri e poi aprire in maniera trasparente i canali regolari. Ecco perché vedo positivamente il fondo per gli incentivi sui rimpatri previsto nel decreto sicurezza bis».