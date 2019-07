Joe Lansdale: “È stupido arrestare chi aiuta gli altri”

“Se mi stai per chiedere se girerei mai delle scene di nudo, la risposta è no…”. Questo è ciò che accade quando si cerca di scavare nella personalità di Joe Lansdale, lo scrittore americano che ho incontrato a Cattolica durante il MysteFest, il festival internazionale del giallo e del mistero, dove è stato chiamato a ricevere il premio alla memoria di Andrea G. Pinketts. E se non ci trovassimo in una sonnacchiosa località balneare di villeggiatura in attesa dell’onorificenza, ma invece nel suo Texas Orientale dove certe questioni si risolvono “da uomini”, sono certo che mi avrebbe steso con uno Shen Chuan - “pugno dello spirito”. La risata seguita alla traduzione di Seba Pezzani, l’amico e collaboratore, ha aiutato a stemperare gli animi. Certo è che l’autore del ciclo di Hap e Leonard, così come di una sconfinata produzione letteraria che spazia su più registri e stili, non sembra apprezzare molto le domande che riguardano la sfera privata. E sapere che, oltre alla scrittura, Joe è un cultore di arti marziali tanto da aver fuso più discipline (come in letteratura) e aver fondato una personale scuola, la Lansdale's Self-Defense Systems, non aiuta a spingersi oltre.

Eppure mi sembrava giusto provarci. Non tanto per sfruculiare nel gossip, quanto per indagare il lato oscuro di un autore in grado di sfornare storie a ripetizione, che spaziano dal noir al giallo - spesso con una forte componente di azione violenta -, passando al racconto gotico a quello di fantascienza, dalla satira sociale alla narrativa per ragazzi e addirittura i racconti western, il tutto condito da forti dosi di umorismo. Sullo sfondo una terra d’origine che ha saputo elevare a mitologica scenografia delle fantasie più disparate. Quella Nacogdoches, cittadina da poco meno di 29mila abitanti nell’omonima contea, spazzata dagli uragani e sormontata da immensi cieli di sabbia, contornata da paludi e lussureggianti boschi di conifere, dove amori e delitti possono condividere un drive-in come palcoscenico e il razzismo è ancora una questione aperta.

“Se mangiavo pop-corn mi veniva un gran mal di stomaco e facevo dei sogni davvero strani che poi trasformavo in racconti. Diamine, ho fatto carriera con i pop-corn”, ha avuto modo di scherzare in passato. Eppure, Joe Richard Harold Lansdale, classe’51 e che all’apparenza non sembra avere alcuna bizzarrìa, deve aver scoperto la formula del racconto perfetto. E l’ha spifferata solo ai parenti più stretti, visto che anche la moglie Karen è una affermata scrittrice e i due figli, Keith e Kasey, sono rispettivamente uno sceneggiatore e una cantautrice.