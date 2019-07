Il genio italico: ecco la nuova sfida dell’estate lanciata da Jovanotti, la “picciolo-challenge”

Chi trovasse troppo impegnativa la Bottle Cap Challenge, cioè la nuova sfida per grandi menti sul web che consiste nello svitare il tappo di una bottiglia soltando colpendolo con il piede (ed è ovvio che è tutto un fake) potrà trovare un nuovo passatempo nel “Picciolo Challenge”, tendenza lanciata pochi giorni orsono dal cantante italiano Jovanotti.

Il gioco sembra semplice: consiste nel mettere un picciolo di una ciliegia in bocca e fare un nodo con la lingua e i denti. Facile? Tutt’altro. Qui si vede il cantante, impegnato in un tour estivo nel Paese, che mostra come si fa: