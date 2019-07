Tutelare i mari? Iniziamo dal nostro, il Mediterraneo

Le finalità sono chiare: il recupero della struttura e della funzionalità degli ecosistemi marini e costieri, la riduzione dell’inquinamento e la prevenzione e la gestione della vulnerabilità delle acque e delle coste a rischio. Se de iure il percorso verso questi obiettivi è chiaro e avviato, lo è meno de facto. Quando si parla di ecosistema, la sfida infatti è conciliare i principi della scienza con le necessità della pratica. Nonostante l’EA sia stato riconosciuto come paradigma dominante per la gestione degli ecosistemi marini, difficilmente viene implementato a causa dell’incompatibilità tra la teoria degli ecosistemi e la sua effettiva gestione.

L’istituzione di un framework di governance ambientale del Mediterraneo condiviso nell’ambito di una strategia in linea con i dettami dell’Ecosystem Approach e in sinergia con l’architettura regolatoria del Mediterrean Action Plan rappresenta infatti la sfida principale per i prossimi decenni per cui tutti gli stati sono chiamati ad agire. In altre parole, affinché il Mare Nostrum sia davvero tale – di noi tutti – c’è bisogno di un’architettura condivisa da tutte le bandiere che sventolano lungo le sue coste delle sue acque. La firma è solo il primo passo.

A cura di Rafael Sardá (PhD, MBA) Senior Scientist del Consiglio superiore per la ricerca scientifica (Spagna)