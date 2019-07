Reddito di cittadinanza, battaglia continua: ora le Regioni si alleano con i precari di Anpal

Il 12 giugno il governo aveva annunciato un piano di stabilizzazione per 400 di loro legandolo alla stipula delle convenzioni con le regioni, ma poi non si è saputo più nulla, e il Coordinamento non è stato riconvocato al Mise come promesso dal sottosegretario grillino Claudio Cominardi.



La scorsa settimana le Regioni hanno ottenuto dal governo lo sblocco dei fondi per l’avvio delle 4mila assunzioni nei centri per l’impiego previste dal piano di potenziamento. Nelle stesse veniva firmata l’intesa sulla convenzione per i navigator, in cui è ricomparsa a sorpresa la questione del “case management” del disoccupato, prima osteggiata dalle stesse regioni perché potrebbe aprire le porte all’adozione del software di incrocio dei dati di Mimmo Parisi, che già in Mississippi ha creato una piattaforma simile (Mississippi Works), facendo sollevare più di un dubbio sul pericolo di conflitto di interesse.



Parisi, in questi mesi di scioperi e mobilitazioni, si è più volte rifiutato di incontrare i precari della società di cui è amministratore unico. Arrivando addirittura a negare il permesso di utilizzo di una sala in cui il coordinamento aveva organizzato un convegno sul reddito di cittadinanza. «Non sarà certo qualche evento patinato di marketing politico collegato al reddito di cittadinanza o alla contrattualizzazione dei nuovi precari a celare la nostra condizione e la mancanza di risposte concrete da parte del ministro Di Maio», dicono i precari di Anpal. Intanto, nell’attesa della prossima convention, Mimmo Parisi si è anche concesso una ospitata notturna nel corso della trasmissione “Sottovoce” di Gigi Marzullo. Il conduttore e giornalita che a sua volta è sposato con Antonella de Iuliis, responsabile della direzione gestione territoriale dei centri per l’impiego di Anpal.