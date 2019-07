Salario minimo europeo? O tagliamo le tasse sul lavoro, o l’Italia è morta

Chi si frega le mani su questa prospettiva è perché pensa che non saremo mai in grado di tagliare le tasse sul lavoro e lo pensa per due motivi. Il primo è perché, con il 132% di rapporto Debito/Pil, il sentiero per farlo è molto stretto e perché le stesse istituzioni europee renderanno (per fortuna!) difficile ogni tentativo di sconfinamento. Il secondo è perché semplicemente non l’abbiamo mai fatto: piuttosto che tagliare il cuneo fiscale, abbiamo preferito investire lo scarso tesoretto che c’era in Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.

Nonostante da anni il dibattito converga sulla necessità di abbassare il cuneo fiscale e dare respiro alla generazione più giovane, la pressione fiscale non ha fatto che salire. Anzi, più è salita la pressione e più sono stati compressi i salari. Una correlazione che si può anche leggere al contrario. Più sono stati compressi i salari e più lo Stato si è allargato.

Forse proprio questo deve farci riflettere: da quasi 30 anni cerchiamo di abbassare il cuneo fiscale con risultati pari a 0. Che sia davvero il caso di provarci passando dal salario? Con la consapevolezza che non ci sono altre strade possibili per la sopravvivenza, potrebbe essere l’occasione giusta per spostare la pistola dalla tempia dei giovani a quella dello Stato e degli sprechi. Perché il messaggio più chiaro di così non può essere: o tagli, o muori.