Un altro salmone è possibile (ed è allevato e biologico)

Husøy, Norvegia. «Credimi: tra cinque anni tutti i salmoni saranno biologici». Odd Steinar Olsen cammina veloce sulle grate umide che passano sopra le vasche di coltura, nel rumore bianco della corrente, dei bocchettoni che ossigenano l’acqua, dei tubi che sparano mangimi. Gli smolt, i salmoni di piccola taglia, abbastanza grandi per nuotare in vasche di acqua salata, ancora troppo piccoli per finire nelle gabbie in mare aperto nuotano seguendo la corrente, come una massa indistinta. Siamo a Skaland, sull’isola di Senja, qualche centiaio di chilometri oltre il Circolo Polare Artico. È lì, sulle rive di uno dei fiordi che si affacciano sul mare di Norvegia, che ha sede Akvafarm As, una delle aziende che compongono la filiera della Brødrene Karlsen, uno dei più importanti produttori di salmoni della Norvegia settentrionale, il primo produttore di salmone biologico norvegese.

Siamo lì, nell’estremo nord dell’Europa, per osservare dall’inizio alla fine, il ciclo di vita di un salmone d’allevamento, per toccare con mano la qualità e la sostenibilità della filiera di un prodotto che ha conosciuto negli ultimi anni una crescita spaventosa nei volumi commerciati e nel giro d’affari. I numeri fanno impressione: nel 1995 il giro d’affari globale del consumo di salmone era pari a 4 miliardi di euro ed è più che quadruplicato in soli 22 anni, arrivando ai 21 miliardi del 2017. Di quei 21 miliardi, 7,2 li esporta la Norvegia, il primo produttore al mondo, esportandolo in oltre 50 Paesi del mondo. Ogni anno, la sola Norvegia alleva 1,3 milioni di tonnellate di salmoni, circa 217 milioni di esemplari. Di quei 217 milioni di salmoni, la Brødrene Karlsen ne alleva circa 1,3 milioni ogni anno. 750mila circa, la metà, sono salmoni biologici.