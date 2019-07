Salvini e i russi? Solo un’altra nuvola di fumo per non occuparsi dell’emergenza Libia

Forse la storia dei finanziamenti da Mosca è una bufala. Forse è un tassello di una strategia di sostegno di partiti e movimenti sovranisti da parte del Cremlino. In ogni caso occorre attendere che Salvini chiarisca e lo faccia in fretta. L’onore della Lega riguarda lui e i suoi elettori. L’onore e la sovranità del Paese riguardano tutti. Nel frattempo si ha l’impressione che questa storia possa rivelarsi l’ennesima nuvola di fumo che distrae l’opinione pubblica e la politica da problemi reali, più gravi e più urgenti. Un po’ come la vicenda Sea Watch e la polemica sui porti chiusi che sposta l’attenzione dalla dimensione reale del fenomeno migratorio. Nella narrazione pentaleghista le cose funzionano così. Si sparano ferocemente l’un l’altro, ma a salve.

I giornali hanno il ruolo dei coristi amplificatori. Un esempio di questa terribile "distrazione" di massa è la situazione in Libia. Tutti sanno che la situazione è esplosiva e urgente. Tutti sanno più o meno che cosa sarebbe utile fare. Ma nessuno fa niente e l’Italia, il Paese poi direttamente coinvolto nella crisi, non alza nemmeno la voce per fare o chiedere qualche cosa. Ne avrebbe tutti i diritti, forse non è abbastanza credibile e autorevole per prendere un’iniziativa di forte impatto.