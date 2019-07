Sangheon Lee ai giovani: “Non stancatevi mai di imparare”

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, molte cose cambieranno, nulla è garantito, ma c’è una cosa che non cambierà: il fatto che, per lavorare, dovremo continuare a imparare e ad acquisire nuove competenze, per tutto l’arco della vita. Oggi molto più che in passato. Punta l’attenzione sulla centralità del lifelong learning Sangheon Lee, Director of the Employment Policy Department presso l’International Labour Organization (Ilo), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne.

E ai giovani Sangheon Lee raccomanda non solo di studiare, ma anche di far sentire la loro voce ai governi, ai politici, alle aziende: “Così si creeranno migliori opportunità di lavoro per tutti”.

