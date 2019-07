Perché la Sirenetta nera è un’ottima notizia. Ed è anche corretta dal punto di vista filologico

Poche cose hanno scosso i sentimenti dell’umanità come la decisione della Disney di rifare la Sirenetta in live-action ingaggiando un’attrice nera, Halle Bailey, nel ruolo di Ariel. Ma come, si sono detti in tanti. Ma perché, hanno aggiunto altri ancora. Come è possibile, si sono chiesti. La Sirenetta, hanno tuonato i più coraggiosi (o quelli meno assennati) “non è nera”, hanno detto. Nella loro mente abitava ancora il ricordo della versione animata del 1989, in cui la fanciulla era bianchissima, con tanto di folta chioma rossa e occhi azzurri.

Perché cambiarlo? I più esagerati hanno parlato di “tradimento”, altri hanno invocato storie strappalacrime di empowerment (“Anche io avevo i capelli rossi, Ariel mi ha aiutato a sentirmi più a mio agio con me stessa”), i raffinati si sono appellati alla filologia, citando stralci del testo di Hans Christian Andersen che la descriveva come “bianca”. C’è stato anche chi si è improvvisato biologo e ha sostenuto che, abitando nei recessi marini e distante dalla luce solare, una creatura come una sirena non avesse alcun bisogno di sviluppare una pigmentazione scura, anzi.

Ma si sa, le sirene non esistono davvero e, in quanto a fisiognomica, le favole del XIX scritte in Danimarca (già distorte in modo estremo, ad esempio cambiando il finale) non fanno cassazione. Chi si è lamentato della bianchezza originaria della sirena, poi, si è dovuto misurare con una (per lui) amara realtà: sono tante le rappresentazioni, dal Medioevo al Rinascimento, che le immaginano scure. A volte nere. A volte perfino blu (e avrebbe senso, anche dal punto di vista biologico).

Questo thread di Twitter dell’utente Erik Wade, a questo proposito, è illuminante. Raccoglie immagini di antichi codici europei in cui, tra una riga e l’altra, compaiono le sirene. Come si può vedere, non sono sempre bianche. Anzi.